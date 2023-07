Ex-prefeito de Guamaré, Mozaniel Rodrigues, filia-se ao Progressistas

Na manhã desta terça-feira, 04 de julho, o ex-prefeito de Guamaré, Mozaniel Rodrigues foi recebido em Mossoró pelo presidente estadual do Progressistas, o ex-deputado federal Betinho Rosado. Na oportunidade, Mozaniel oficializou a sua filiação ao partido.

Mozaniel é o principal nome da oposição para enfrentar o grupo situacionista de Guamaré nas eleições 2024 e a sua filiação ao Progressistas representa o pontapé inicial na disputa pela prefeitura de Guamaré em 2024.

Acompanhando o ex-prefeito Mozaniel estavam o Vereador de Guamaré, Daniel do Sub, seu irmão e pré-candidato a vereador Márcio de João Pedro além do amigo Bitoin Gregório.

O ex-prefeito tem caminhado bastante pelo município, ouvindo amigos e correligionários, fortalecendo alianças e organizando as bases para as eleições do próximo ano.

“A minha filiação ao Progressistas na verdade é uma volta ao partido no qual iniciei a minha vida pública. Foi pelo Partido Progressista que o povo de Guamaré me elegeu para prefeito no ano de 2008. Então para mim está de volta para esta legenda e a forma como o deputado Betinho Rosado nos recepcionou, me faz sentir em casa outra vez.” Declarou Mozaniel.

Em Guamaré os personagens políticos começam a se movimentar e agitam os bastidores eleitorais. A chegada do ex-prefeito Mozaniel ao Progressistas deve desencadear uma série de filiações de pré-candidatos a vereador e correligionários para fortalecer a legenda no município de Guamaré.