EX-PREFEITO DE SÃO PEDRO MORRE APÓS SER BALEADO NO LARGO DO ATHENEU

O ex-prefeito de São Pedro, Miguel Cabral, e outras duas pessoas foram baleadas na noite desta segunda-feira 3, enquanto estavam em uma cigarreira no Largo do Atheneu, na zona leste de Natal. Segundo testemunhas, os criminosos chegaram atirando diretamente contra as vítimas. Miguel Cabral ainda foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Em um vídeo gravado no local, Miguel Cabral aparece com muito sangue na região da cabeça e diz: “Eu levei na cabeça”. Em outro vídeo, enquanto era socorrido em cima de uma caminhonete, o ex-prefeito afirma: “Quem me matou foi Pamonha”.

A Polícia Militar informou que ainda não há detalhes sobre a motivação do crime, mas a impressão é que o ataque foi direcionado ao ex-prefeito. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil foi acionada e já realizou a investigação preliminar no local, além de iniciar as primeiras diligências para apurar as circunstâncias do caso.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte emitiu uma nota informando que priorizará a elucidação do crime e solicitou a colaboração da população. Informações que possam contribuir para a identificação dos envolvidos podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque Denúncia 181.

AgoraRN