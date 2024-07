EX-PREFEITO FLÁVIO MANDA MULHERES USAREM SHORT EM VEZ DE SAIA NO ANIVERSÁRIO DELE

O ex-prefeito de Macau, Flávio Veras, fez uma festa para comemorar seu aniversário no sábado (20), mas antes fez uma recomendação às mulheres convidadas para o evento. “Lá, se você passar do limite, é o que eu quero, porque meu carro já tá separado, lá vai ter carro de mão pra deixar você em casa. E atenção! Às mulheres, recomendo que não vão de saia! Porque se for precisar do carro de mão, não vai dar certo, né?! As aberturas de pernas não vão dar certo. Vista short, porque se você ficar bêbada não vá se estressar”, disse em vídeo convidando as pessoas para a festa.

Clique aqui e veja o vídeo: