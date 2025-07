EXCLUSIVO: CHUVA DE BALA COM TROCA DE TIROS ENTRE POLÍCIA E BANDIDOS EM BAIXA DO MEIO

Inicio de tarde movimentada na área policial na comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré, numa operação deflagrada agora a pouco pelas as forças de segurança do munícipio, denominada por RESPOSTA e ainda está em andamento, o clima no local é tenso, muito tenso.

A Polícia Militar de Guamaré acaba de recuperar a moto que foi tomada de assalto na manhã de hoje em campo de Serra Verde, quando os bandidos adentraram fuga com destino a Baixa do Meio. Na operação, ao avistar a viatura os bandidos abandonaram o veículo, correram para dentro do mato e trocou tiros com a guarnição.

Em resposta, a polícia revidou em legítima defesa, os acusados adentraram no matagal próximo a comunidade de Baixa do Meio, especificamente, entre o distrito e a cidade de Pedro Avelino. Segundo informações, eles estão neste momento cercados pelos agentes.

O Subtenente Jonhny Cruiff, responsável pela operação pediu reforço, pois os bandidos continuam cercados e atirando contra a polícia. Todos os indevidos estão armados. O momento ainda é tenso na comunidade, mas toda área está cercada pela PM.

É uma questão de tempo de prender os demais que estavam causando terror na comunidade. Aguarde matéria completa.

Moto recuperada do assalto pela Policia Militar

