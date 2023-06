Execução à bala em Jandaíra

Por volta da 20h da noite deste domingo (11), a polícia militar registrou um homicídio na comunidade de Aroeira, na zona rural do município de Jandaíra.

Segundo as primeiras informações no local, dois homens em uma moto chegaram à casa da vitima efetuando vários disparos de arma de fogo cometendo o homicídio no dono da casa, e deixando a sua esposa ferida.

A vítima foi identificada como Macambira como era conhecida. Ele trabalhava no grupo de Samuel Moto Peças em Jandaíra, tinha cerca de 30 anos, era casado e morava em Aroeira.

Não se sabe ainda quem cometeu esse crime, nem os motivos pela morte de Macambira. A cidade está em choque com mais um homicídio, pois estava tudo calmo até esse novo crime de morte na cidade do mel.

A violência também chegou com força no interior do RN. A Polícia Civil investigará o caso. Blog Eurípedes Dias