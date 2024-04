EXECUÇÃO À BALA NA COMUNIDADE DE BAIXA DO MEIO

Inicio de tarde movimentada na área policial na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré. A Polícia Militar registrou agora a pouco um crime de homicídio com característica de execução à bala.

A vítima foi identificada por Galego, ele é acusado de ter matado o eletricista Gileno Cardoso, em setembro de 2022, na própria comunidade. O crime abalou a cidade de Guamaré, pois Gileno era um cidadão muito conhecido e querido no distrito onde morava.

Segundo informações, a vítima foi surpreendida por homens encapuzados que desceram de um veiculo ainda não identificado já atirando sem nenhuma discursão. Galego sofreu vários disparos a queima roupa, e foi a óbito ainda no local.

Neste exato momento a Polícia Militar realiza diligências na comunidade e na região em busca de localizar e prender os autores do homicídio.

A 5ª Regional da Polícia Civil de Macau já foi informada da ocorrência, e dará inicio as investigações. A PM e a Guarda Municipal isolam o local até achegada do ITEP para realizar os procedimentos de praxe.