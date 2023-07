Exposição agropecuária em Assú movimenta a região a partir desta quinta-feira

Olho: Agropecuária

Título: ExpoAssú movimenta a região Oeste neste fim de semana

Manchetinha: Evento faz parte do Circuito Estadual de Exposições Agropecuárias organizado pela Secretaria de Agricultura do RN

Legenda: Expectativa é que 600 animais, entre bovinos, caprinos e ovinos sejam expostos no evento

As regiões do Vale do Açu e Oeste serão movimentadas no fim de semana, entre hoje e domingo, 30, pela a 3ª Exposição Agropecuária do Assú – ExpoAssú. O evento está inserido no Circuito de Exposições Agropecuárias do RN, e é uma realização do Governo do Estado por meio da Secretaria da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (Sape RN) e Prefeitura do Assú.

A expectativa dos organizadores é que 600 animais, entre bovinos, caprinos e ovinos sejam expostos no evento e que cerca de 10 mil pessoas passem pela Arena Dnocs durante os dias do evento. A 3ª ExpoAssú receberá a estrutura de estande do Governo do Estado com demonstrações de produtos e serviços aos visitantes. No local estarão expostas ações da Emparn, Emater, Idema, entre outros.

Dentro da programação estão sendo realizados por meio do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa do Rio Grande do Norte – Sebrae/RN capacitação sobre Manejo Sanitário das Aves, Cuidados Essenciais com Leitões, entre outros. Uma excelente oportunidade para que o potencial agropecuário do Vale do Açu possa ser reconhecido além das fronteiras da região.

“A região do Vale do Açu só tem a ganhar com a realização de mais uma edição da ExpoAssú, pois irá fortalecer toda cadeia agropecuária. Uma grande oportunidade de expor todo potencial econômico de lá”, enfatiza Guilherme Saldanha, titular da Sape.

Confira a programação:

– Quinta-feira, 27

8h – Entrada dos animais;

20h – Encerramento do recebimento dos animais

Sexta-feira, 28

8h – Liberação de espaços para montagem de estandes;

13h – Início da pesagem e mensuração dos animais;

16h – Abertura da 3ª ExpoAssú aos visitantes;

19h30 – Solenidade de Instalação da 3ª ExpoAssú;

21h – Apresentações Culturais;

23h – Encerramento das atividades;

Sábado, 29

8h – Início do julgamento dos animais e abertura da ExpoAssú para os visitantes;

12h – Pausa do julgamento dos animais;

13h30 – Retorno do julgamento dos animais;

21h – Atrações culturais;

23h – Encerramento das atividades.

Domingo, 30

8h – Abertura das atividades da 3ª ExpoAssú;

10h – Entrega das premiações;

12h – Encerramento da 3ª ExpoAssú e saída dos animais.