Contratada: ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº: 14.104.393/0001-98 Objeto do aditivo: O presente Termo Aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO do CONTRATO Nº 016/2024, referente à contratação de empresa especializada do ramo pertinente visando à prestação do serviço de coleta, transporte e destinação final por incineração de resíduos sépticos (lixo hospitalar), provenientes da Rede Pública Municipal de Saúde do Município de Guamaré/RN. Vigência: 15 de março de 2025 a 14 de março de 2026.

