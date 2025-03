EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: PREFEITO HÉLIO PRORROGA CONTRATO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE

A Prefeitura de Guamaré realizou o extrato do SEGUNDO ADITIVO ao contrato do presente Termo Aditivo, que tem como objeto a PRORROGAÇÃO do CONTRATO Nº 010/2022, com Sr. FRANCISCO CANINDÉ SILVA SANTOS, referente a renovação de locação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para funcionamento do Anexo da Central de Regulação de exames e consultas, a locação se dará pelo período de 12 (doze) meses.

VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 16 de março de 2025 e término em 15 de março de 2026. A matéria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte (FEMURN).

Clique aqui: Extrato Segundo Aditivo FRANCISCO CANINDÉ SILVA SANTOS