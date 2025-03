EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO: PREFEITO HÉLIO PRORROGA CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA EDUCAÇÃO

A Prefeitura de Guamaré realizou o extrato do TERCEIRO ADITIVO ao contrato do presente Termo Aditivo, que tem como objeto a PRORROGAÇÃO do CONTRATO Nº 010/2022, com a empresa INFOMIX EIRELI. CNPJ Nº: 21.408.538/0001-00, referente a contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado com reposição de peças, destinados a atender as necessidades das instituições escolares e setores vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Vigência: De 12 (doze) meses de 02 de fevereiro de 2025, com vencimento no dia 01 de fevereiro de 2026. Contratante: INFOMIX EIRELI, por seu representante legal, PAULO ROBERTO MAFRA.

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte (FEMURN).

Clique aqui: Aditivo Manutenção Ar condicionado 2025