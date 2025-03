EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO: PREFEITO HÉLIO PRORROGA CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TSD E CBUQ)

A Prefeitura de Guamaré realizou o extrato do TERCEIRO ADITIVO ao contrato que tem como objeto a PRORROGAÇÃO do CONTRATO Nº 003/2022, com a empresa CLPT CONSTRUTORA LTDA. CNPJ Nº: 25.165.699/0001-70, referente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TSD E CBUQ) PERTENCENTE À MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ. Vigência: 60 (sessenta) dias, com início em 04 de março de 2025 a 03 de maio de 2025.

A publicação foi expedida nesta segunda-feira de Carnaval (03), no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN)

Clique aqui: Contrato Terceiro Aditivo CLPT CONSTRUTORA LTDA