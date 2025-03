EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO: PREFEITO HÉLIO PRORROGA CONTRATO DE VEÍCULOS PESADOS

A Prefeitura de Guamaré realizou o extrato do TERCEIRO ADITIVO ao contrato que tem como objeto a PRORROGAÇÃO do CONTRATO Nº 018/2022, com a empresa CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI – Inscrita no CNPJ Nº: 39.420.606/0001-11, referente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TRANSPORTE E SECRETARIAS TRÂNSITO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência parte integrante do Processo nº 860/2022, e do Edital e da proposta adjudicada com a vigência: 04 de março de 2025 a 03 de março de 2026.

A publicação foi expedida nesta segunda-feira de Carnaval (03), no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN)

Clique aqui: Contrato Terceiro Aditivo CARIRI EDIFICAÇÕES