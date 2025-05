EZEQUIEL FERREIRA: “VOCÊ NÃO LEVA AMIGO PARA SUICÍDIO, LEVA PARA VITÓRIAS”

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN), Ezequiel Ferreira (PSDB), confirmou que será candidato a deputado estadual nas eleições de 2026. A declaração foi dada durante entrevista ao podcast Podpapo, em Touros, onde cumpria agenda oficial. Ezequiel não descartou completamente outras possibilidades, mas afirmou que não arriscará o capital político de aliados.

“Hoje sou candidato a deputado estadual, mas não refugo desafios. Jamais colocaria amigos que me apoiam há anos em situação difícil. Você não leva amigo para suicídio, leva para vitórias”, disse. O tucano, que comanda a ALRN desde 2015, destacou que todas as suas conquistas políticas vieram com o apoio dessas alianças.

A afirmação ocorre em um momento de especulações sobre possíveis candidaturas ao Senado ou ao governo do estado. Ferreira evitou fechar portas, mas deixou claro que qualquer mudança de planos dependerá de viabilidade eleitoral.

Com informações do Agora RN

