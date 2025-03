FAKE NEWS: OS MANUAIS DE JORNALISMO RECOMENDAM CAUTELA COM DIVULGAÇÃO DE FATOS

É preciso ter muito cuidado com publicações em jornais, blogs e rede social por parte de alguns moderadores. Faz-se necessário antes de quaisquer publicações, ter subsídios com dados reais e fonte da informação.

Os manuais de jornalismo recomendam cautela com divulgação de fatos. Antes de dar o furo, é preciso checar antes as informações sob risco de prestar um desserviço à opinião pública.

Um vídeo que circula nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp da cidade sobre uma ocorrência de briga envolvendo Guardas Municipais, divulgado que seria na cidade Guamaré não condiz com a verdade.

O fato não aconteceu em Guamaré, mas durante as festividades de Carnaval em Queimadas (PB), quando dois guardas municipais foram cercados e agredidos por um grupo de foliões. De acordo com testemunhas, a confusão teve início após os agentes abordarem uma mulher grávida, o que gerou grande revolta entre os presentes.

Clique aqui: https://www.instagram.com/reel/DG_gFQTtLqL/?igsh=MXkzNDBhNTV2NDRv

O vídeo foi editado por alguém do mundo dos vivos e enviado ao jornal de circulação do estado do RN, que por vez não investigou a origem da imagem, e reproduziu com formação de opinião, razão que causou uma grande repercussão em Guamaré e região.

A publicação para muitos é tratada como jogar penas ao vento, devido o numero de republicação e compartilhamentos. A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Segurança, e Defesa Patrimonial, emitiu uma nota a população.

NOTA DE ESCLARECIMENTO À POPULAÇÃO DE GUAMARÉ

Prezados cidadãos de Guamaré,

Uma notícia falsa foi divulgada por um portal de notícias de TV, associando um caso de agressão contra guardas municipais à nossa cidade. A matéria utilizou imagens de um incidente OCORRIDO NA CIDADE DE QUEIMADAS, na Paraíba (PB), mas, de maneira irresponsável, afirmou que os fatos aconteceram em Guamaré/RN, o que não corresponde à realidade.

Além da desinformação grave, o apresentador do programa ainda afirmou que “carnaval sem porrada não presta”, uma frase que pode ser interpretada como apologia à violência, algo inaceitável e contrário aos valores de paz e respeito que defendemos em nossa cidade.

Reforçamos que a propagação de fake news é crime, sujeito a punições conforme a legislação vigente. Notícias falsas prejudicam não apenas a imagem da nossa cidade, mas também a segurança e a confiança da população.

Pedimos a todos que não compartilhem informações sem verificar a fonte e sigam apenas canais oficiais e confiáveis. As autoridades locais já estão tomando as medidas cabíveis para corrigir essa desinformação e responsabilizar os envolvidos na divulgação da notícia falsa e na incitação à violência.

Guamaré é uma cidade pacífica e respeitosa com seus agentes de segurança. Contamos com a colaboração de todos para combater a desinformação e garantir que a verdade prevaleça.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Segurança de Guamaré/RN