Falta De Iluminação Pública No Loteamento Belo Jardim Em Baixa Do Meio: Uma Situação Que Precisa Ser Solucionada

No loteamento Belo Jardim, localizado em Baixa do Meio, os moradores enfrentam uma grande preocupação durante as noites: a falta de iluminação pública. Mesmo pagando a taxa de iluminação, a situação se agrava, pois a partir das dez horas, a rua fica completamente escura, gerando desconforto e insegurança para os residentes. Alguns moradores, inclusive, tiveram que tomar medidas por conta própria para iluminar a frente de suas casas, a fim de clarear a rua. Essa é uma realidade que merece atenção e solução por parte das autoridades competentes.

A falta de iluminação pública

A ausência de iluminação pública no loteamento Belo Jardim tem gerado transtornos para os moradores. Durante a noite, a escuridão toma conta das ruas, dificultando a locomoção e comprometendo a segurança dos pedestres e veículos que transitam pela região. Além disso, a falta de luz nas vias públicas cria um ambiente propício para a ocorrência de delitos, aumentando o sentimento de insegurança entre os residentes.

Pagamento da taxa de iluminação pública

É importante ressaltar que os moradores do loteamento Belo Jardim estão em dia com o pagamento da taxa de iluminação pública, o que torna a situação ainda mais frustrante. Afinal, a contribuição financeira é feita regularmente, porém, a contrapartida em termos de iluminação adequada não está sendo cumprida.

A busca por soluções

Diante dessa situação, é fundamental que os órgãos competentes, como a prefeitura e a empresa responsável pela manutenção da iluminação pública, sejam informados e cobrados a tomar medidas urgentes para resolver esse problema. Os moradores do loteamento Belo Jardim têm o direito de viver em um ambiente iluminado e seguro, assim como qualquer cidadão de Guamaré.

Conclusão

A falta de iluminação pública no loteamento Belo Jardim em Baixa do Meio é uma questão que precisa ser solucionada. Os moradores pagam regularmente a taxa de iluminação pública, e é justo que tenham acesso a um ambiente seguro e bem iluminado.

