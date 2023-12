Famílias do Assentamento Santa Paz em Guamaré recebe presente de Natal do Deputado Ubaldo Fernandes

Quando um vereador trabalha pelo o povo e para o povo, a população de logo reconhece, aplaudi e agradece. O parlamentar Leandro Felix, nos deixa um exemplo de legítimo de verdadeiro representante do povo, trabalha para honrar seu mandato em busca de benefícios para a população.

É fato público que o vereador por varias vezes mostrou em suas redes sociais, e na câmara municipal, a realidade nua e crua da estrutura comprometida da Unidade Básica de Saúde do Assentamento, onde ele nasceu e se criou, cobrando como vereador ao poder público uma solução.

Sem resposta do prefeito, o vereador resolveu bater na porta do Deputado Ubaldo Fernandes, e solicitou através de seu mandato, uma emenda parlamentar para que a Prefeitura Municipal de Guamaré pudesse utilizar o recurso na reforma da unidade de saúde, beneficiando mais de 100 famílias que residem hoje na comunidade.

Hoje, 26 de dezembro de 2023, foi realizada a ordem de pagamento para a Prefeitura de Guamaré, através da Emenda Parlamentar nº 336/2023, destinada pelo deputado para a reforma da Unidade Básica de Saúde do Assentamento Santa Paz. Os recursos, no valor de R$ 150 mil saíram do Fundo de Saúde do RN (Fusern), e foi enviado para o Fundo Municipal de Saúde da cidade, atendendo assim, uma solicitação do vereador Leandro Félix ao Deputado Ubaldo.

“Fico muito feliz em poder contribuir com a saúde dos potiguares desta região. Esse assentamento necessitava desta obra, de sua Unidade Básica de Saúde funcionando, que agora será viabilizada graças a essa verba que encaminhamos ao Município de Guamaré. Este ano, fui agraciado com o título de cidadão guamareense, e reforço nosso compromisso com a melhoria de vida na nossa cidade”, destacou o parlamentar.

Nota do Blog

Parabéns vereador por sua luta, e ao Deputado Estadual Ubaldo Fernandes, pela destinação do recurso. Guamaré está precisando de políticos a nível estadual e federal que olhe para a cidade com os olhos do coração.

As famílias do Assentamento agradecem pelo o presente de Natal. Cabe ao vereador Leandro Felix, cobrar do poder público a execução da obra, tendo em vista que o recurso já está na conta da prefeitura.