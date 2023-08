Fátima tem 3ª pior avaliação do Brasil segundo pesquisa da Veritá

O Instituto de Pesquisas Veritá, de Minas Gerais, divulgou uma pesquisa de abrangência nacional com a comparação da atuação dos governos das 27 unidades federativas. O levantamento coloca a governadora do PT, Fátima Bezerra, teve o terceiro pior desempenho do País, onde 53,5% dos potiguares desaprovam a gestão estadual. Atrás apenas de Raquel Lira (PSDB), de Pernambuco 60,8%, Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro 54,2%.

A pesquisa também faz avaliação dos serviços públicos de saúde, segurança e controle de endemias. A pesquisa aconteceu de 7 a 28 de julho e o Veritá diz que é a maior pesquisa do gênero realizada, ouvindo 43.326 eleitores. Na avaliação da gestão estadual, em 2023, foi feita a pergunta de como o público avalia a gestão da governadora: 46,5% aprovam e 53,5% desaprovam. Sendo a terceira pior avaliação do Brasil.

Também tem recortes por serviços públicos estaduais como: Saúde onde 17% dizem que funciona bem e 83% disseram que não funciona bem.

No quesito Controle de endemias 41% disseram que funciona bem e 59% avaliaram que não funciona bem.

Quanto a Segurança Pública nas mãos da governadora Fátima Bezerra, 20% dos potiguares disseram que funciona bem e 80% opinaram que não funciona bem.

A gestora do Estado foi reeleita em 2022 e busca ajuda do pelo governo Lula (PT) com verbas federais, mas tem enfrentado problemas para colocar a máquina pública em andamento, especialmente em áreas como educação, segurança pública, saúde e tem tido dificuldade para cumprir compromissos com fornecedores, investir em infraestrutura e apresentar um programa de governo consistente.

Na pesquisa, o governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, é apontado como a gestão mais bem avaliada do país. Wanderlei Barbosa aparece com 87% de aprovação. Tocantins é seguido por Rondônia com 81,5%, Mato Grosso com 81,1% e Goiás, com 81%.

O levantamento foi produzido pela Veritá Pesquisas, empresa que atua há 27 anos em Uberlândia. Os resultados foram alcançados mediante as respostas à pergunta “Aprova ou desaprova” apresentada à amostragem de eleitores de cada Estado. Os dados da pesquisa estão disponíveis no site https://eleicoes2024.institutoverita.com.br/ .

Tribuna do Norte