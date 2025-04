FENÔMENO ATMOSFÉRICO RARO CAUSOU APAGÃO NA EUROPA

A operadora de redes energéticas REN, de Portugal, informou que a interrupção no fornecimento de energia elétrica no país é resultado de uma falha na rede elétrica espanhola, relacionada com um fenômeno atmosférico raro, conhecido como vibração atmosférica induzida.

Ainda de acordo com a empresa, o restabelecimento da energia pode demorar até uma semana, devido à complexidade do fenômeno e à necessidade de “equilibrar os fluxos elétricos internacionais”.

No início da tarde no Brasil, a energia elétrica foi parcialmente restaurada em algumas áreas da Espanha, segunda a operadora de energia elétrica do país, Red Eléctrica.

“A tensão já foi restaurada em subestações em diversas áreas no norte, sul e oeste da península”, informou a empresa em um comunicado. “Continuamos trabalhando com todos os recursos para restabelecer a energia o mais rápido possível em todo o território. O principal objetivo dos trabalhos de restauração nesta fase é restabelecer a energia para as unidades geradoras.”

