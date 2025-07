FESTA DE SANTO EXPEDITO: MANGUE SECO II PROMOVERÁ TORNEIO DE BEACH SOCCER

Com o apoio da Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esportes e Laser, a comunidade de Mangue Seco II festeja seu padroeiro com novena, procissão, festa, mas também com atividades esportivas, promovendo no próximo dia 26 de Julho de 2025, (sábado), o tradicional torneio de Beach Soccer.

As inscrições já estão abertas até 20 equipes com vagas limitadas. O campeão da competição ganha R$ 2 mil reais, e o segundo colocado R$ 1 mil reais.

A taxa de inscrição custa apenas R$ 60,00 reais. A competição começa às 8h. A novidade este ano é que logo após o torneio com a entrega das premiações, haverá show ao vivo com Aline Tamara e Bruninho Lyns no bar das dunas.

