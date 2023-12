Festival Natalino de Prêmios acontece neste sábado em Baixa do Meio

O Casal Rosendo e Pretinha estão promovendo neste sábado (23), a partir das 17h na Praça da Juventude em Baixa do Meio, mais um ‘Festival Natalino de Prêmios’. O evento já é tradição na comunidade, maior distrito do munícipio de Guamaré.

A festa que antecede o Natal e o Ano Novo, também contará com música ao vivo antes e depois do festival. Uma estrutura está sendo montada pela equipe do casal para que todos se sintam bem acolhidos.

Quem for ao evento vai concorrer a prêmios gratuitamente a uma bicicleta, premiações em dinheiro, TVs de 32 e 40 polegadas, e muito mais. As cartelas serão entregues na manhã deste sábado na rodovia de Baixa do Meio, a partir das 10h. Participe!