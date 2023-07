Fies 2023: Hoje é o ultimo dia para se escrever

Estudantes de todo o país têm até sexta-feira, dia 7, para se inscrever no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o Fies.

Para isso, é necessário ter cadastro no login único do governo federal e criar uma conta no gov.br.

Os candidatos devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010 e ter obtido média nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos, além de não terem zerado a redação nem participado do exame como treineiro.

"Se precisar trocar de instituição de ensino ou curso, não deixe para os últimos momentos, pois o sistema pode travar e você ficar sem finalizar a inscrição", aconselha Alexandre Mori, gerente de financiamentos do Semesp, entidade que representa mantenedoras de ensino superior no Brasil.

