FILHOTES DE TARTARUGA MARINHA SÃO SOLTOS NA PRAIA DE GALINHOS EM AÇÃO AMBIENTAL

Na última quarta-feira (29), a Praia de Galinhos foi palco de um momento especial para a preservação ambiental: a soltura pública de filhotes de tartaruga marinha. A ação foi promovida pelo Projeto Cetáceos da Costa Branca da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PCCB-UERN), como parte do Programa de Monitoramento de Praias na Bacia Potiguar (PMP-BP).

O evento, que contou com a presença de moradores, turistas e ambientalistas, teve como objetivo garantir a sobrevivência dos filhotes e sensibilizar a população sobre a importância da conservação das espécies marinhas. A soltura aconteceu na faixa de areia em frente ao restaurante Nativos, um local estratégico para o sucesso da jornada das tartarugas ao mar.

A soltura de filhotes é um momento crucial para a sobrevivência das tartarugas marinhas, que enfrentam diversos desafios desde o nascimento. Apenas uma pequena porcentagem desses animais chega à fase adulta, devido a predadores naturais e impactos ambientais causados pelo ser humano, como poluição e pesca predatória.