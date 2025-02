FIM DE SEMANA COM JOGOS MARCANTES NO CAMPEONATO DE BLOCOS

O Fim de semana especial do Campeonato de Blocos começou com tudo! Ontem tivemos quatro jogos emocionantes e com muitos gols no ginásio O caicão, no primeiro jogo, um empate eletrizante entre Sokanela e Ajax.

O jogo terminou empatado em 3×3 e foi um dos melhores da competição até o momento. No segundo jogo o Fora o Baile “atual campeão” se recuperou da derrota sofrida no jogo de estreia, o time de Baixa do Meio venceu a equipe do Alto Delírio pelo placar de 3×0.

Na terceira partida tivemos o encontro entre as equipes O coco é Seco e Nike Boys, e o time de Salinas da Cruz “Nike Boys” venceu a segunda seguida, o jogo terminou 3×1. E na última partida da noite o Nacional venceu a segunda seguida, os vice-campeões do ano passado venceram seu jogo contra o Boka Loka pelo placar de 2×0.

Hoje teremos mais quatro partidas. Lembrando que a rodada começa às 18h e terá os seguintes jogos.

18h – Olhou Beijou x Arsenal

19h – Os fenômenos x Grafith

20h – Os pega ninguém x União Esportiva

21h – Lyon Baladeiruz x Juventude

A partir de amanhã, segunda feira “17 de fevereiro”, as rodadas voltam à normalidade, com três jogos por noite e começando às 19 horas.

