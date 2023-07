Fim de semana tem rodada do Brasileirão com confrontos diretos

A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro tem tudo para ser quente. Neste fim de semana, a competição nacional reserva diversos confrontos diretos, seja na parte de cima ou na parte de baixo da tabela. A expectativa é de grandes jogos pelo Brasileirão.

Nesta rodada, por exemplo, o principal tornado do Brasil conta com confrontos entre os quatro times que ocupam as duas partes da tabela. O líder Botafogo encara o 2º colocado Grêmio, em Porto. Lanterna, o Coritiba recebe o 19º América-MG no Couto Pereira. Abaixo, o SBT Sports detalha os duelos da 14ª rodada do Brasileirão.