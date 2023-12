Fla segue líder pelo quarto ano seguido no Ranking da CBF, e Palmeiras é segundo

Por Redação do GE — Recife

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta sexta-feira o Ranking Nacional de Clubes atualizado, e o Flamengo segue na liderança, acumulando quatro anos seguidos no topo (tem agora 16.678 pontos). O Palmeiras, atual bicampeão brasileiro, está na vice-liderança, com 15.372.

Na sequência, aparece o São Paulo, terceiro colocado, com 14.828, que ganhou duas posições impulsionado pelo título da Copa do Brasil. Em quarto, vem o Athletico, com 13.888, seguido do Atlético-MG, quinto, com 13.282.

A pontuação é uma classificação técnica envolvendo 239 clubes do futebol brasileiro. O ranking nacional leva em consideração o desempenho nas competições disputadas em âmbito nacional e internacional nos últimos cinco anos, atribuindo pesos diferentes da mais recente para a mais distante.