Fla vence com golaço de BH e acaba com hegemonia do líder Botafogo em casa

O Flamengo venceu o Botafogo por 2 a 1 neste sábado e acabou com a hegemonia do líder do Campeonato Brasileiro no Estádio Nilton Santos.

O Flamengo abriu o placar no primeiro minuto com gol contra de Marlon Freitas, levou o empate de Victor Sá ainda na etapa inicial e desempatou no segundo tempo, com um golaço do capitão Bruno Henrique de fora da área.

A vitória rubro-negra acaba com uma dupla invencibilidade do Botafogo. O líder do Brasileirão tinha 100% de aproveitamento em casa na temporada e não perdia no campeonato há 12 jogos.