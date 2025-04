FLAMENGO ATROPELA CORINTHIANS COM COLETIVO IMPECÁVEL E PEDRO COMO SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

Por Letícia Marques — ge

A tarde foi de shows no Maracanã: o do Belo, em comemoração aos 60 anos da TV Globo, e o do Flamengo de Filipe Luís que amassou o Corinthians com uma goleada por 4 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Quem assistiu ao jogo viu o coletivo rubro-negro praticamente impecável e Pedro dando o cartão de visitas se apresentando como “solução” dos problemas ofensivos até aqui.

Foi nesta partida que acabou a grande curiosidade desde que Filipe Luís assumiu: como será o time com Pedro como titular? Esta foi a primeira vez que o camisa 9 começou uma partida desde a lesão que o afastou dos gramados em setembro de 2023, antes do técnico assumir. Antes, o atacante entrou no decorrer de quatro das cinco últimas partidas. Quatro gols e uma assistência.

