Flamengo bate Fluminense para seguir vivo na Copa do Brasil

O Flamengo está nas quartas de final da Copa do Brasil! Depois do empate sem gols na ida, o Rubro-Negro venceu o Fluminenese por 2 a 0 nesta quinta-feira (1º), no Maracanã, e avançou.

Arrascaeta e Gabigol anotaram os gols do clássico e garantiram a classificação ao time de Sampaoli.