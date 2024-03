O Flamengo é o campeão da Taça Guanabara de 2024. No Maracanã, com vitória por 3 a 0 – com gols Arrascaeta, Pedro e Léo Pereira -, o Rubro-Negro sagrou-se campeão da Taça Guanabara pela 24ª vez.

Com o resultado, o Flamengo garantiu vantagem de dois resultados iguais em saldo na semifinal do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro aguarda a definição do confronto das semifinais.