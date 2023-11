Flamengo e Palmeiras fazem jogo decisivo na reta final do Brasileirão

O Palmeiras segue brigando ponto a ponto pelo seu 12º título do Campeonato Brasileiro. Pela frente, a equipe de Abel Ferreira terá parada duríssima frente ao Flamengo. A bola vai rolar no Maracanã às 21h30 desta quarta-feira, 7.

O jogo é bastante importante para ambas as equipes. O Palmeiras, no momento, está na cola do líder Botafogo. São 59 pontos somados pelo Verdão diante dos mesmos 59 conquistados pelo Glorioso. A equipe paulista aparece atrás na tabela pela quantidade inferior de vitórias. Além disso, tem um jogo a mais do que os líderes da classificação.

O Verdão chega para o confronto carregado de moral após as últimas rodadas. O time atravessa sequência de cinco vitórias consecutivas no Brasileirão. Esta arrancada, alinhada a uma oscilação do Botafogo, fez a disputa pelo título, que já parecia decidida, reacender nesta reta final de Brasileirão.

Pela frente, o Palmeiras terá um Flamengo que acompanha de fora a briga pela ponta da tabela. Porém, em caso de vitória, a equipe comandada por Tite pode voltar ao páreo. No momento, o Rubro-Negro tem 53 pontos conquistados e ocupa a sexta posição do campeonato.

Em seu último jogo, o Flamengo conseguiu voltar a vencer após emendar duas derrotas consecutivas. Diante do Fortaleza, no Castelão, o time apresentou bom futebol e contou com gols marcados por Pedro e Luiz Araújo para ganhar por 2 a 0.

Gerson e Bruno Henrique, que não atuaram no último jogo por estarem suspensos, reforçam a equipe, e o lateral-direito Wesley se recuperou de lesão e está à disposição do técnico Tite.