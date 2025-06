Por ge

Com grande atuação, o Flamengo venceu o Chelsea por 3 a 1, nesta sexta-feira, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, e abriu vantagem na liderança do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Os ingleses abriram o placar no primeiro tempo com Pedro Neto, e os brasileiros buscaram a virada na segunda etapa com gols de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan.

