FLAMENGO GOLEIA O MILLONARIOS E SE GARANTE NO MATA-MATA DA LIBERTADORES

Não teve zebra e, num Maracanã lotado, o Flamengo derrotou o Millonarios por 3 a 0 nesta terça-feira, 28, pela última rodada do Grupo E da Libertadores. Muito superior diante de um rival retrancado e que falhava demais na defesa, o Rubro-Negro fez três gols ainda no primeiro tempo, com Pedro (dois) e Vargas, contra.

Na etapa final teve algumas chances para ampliar, mas administrou a vantagem. Esta foi a 100ª vitória do Flamengo em Libertadores. E Gabigol, no banco, não entrou.

O Flamengo encerra a sua campanha na fase de grupos em 2º lugar no G, com dez pontos. Assim, aguarda o sorteio para saber qual primeiro colocado enfrentará nas oitavas de final.

O líder foi o Bolívar, que fechou com 13 pontos. O Palestino terminou em terceiro. Dessa forma, irá para a repescagem das oitavas de final da Sul-Americana. Contudo, o Millonarios, lanterna com três pontos, está fora das competições continentais nesta temporada.