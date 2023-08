Flamengo tenta superar clima pesado em duelo decisivo contra o Grêmio

Com ambiente mais uma vez bastante pesado, o Flamengo enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira, 16, às 21h30, por uma das semifinais da Copa do Brasil. O Rubro-Negro avança até mesmo com derrota por um gol de diferença, isso porque venceu o primeiro embate lá em Porto Alegre por 2×0. Ao tricolor gaúcho, só resta vencer e bem para avançar.

O Flamengo há vinha de um clima tenso após eliminação na Libertadores na semana passada e se agravou nesta terça-feira, 15, após uma briga entre os atletas Varela e Gerson. Apesar da confusão, o clube decidiu relacionar os dois para a partida decisiva.

Somente problemas físicos podem tirar a dupla da semifinal. Varela requer maior atenção, já que sofreu uma fratura no nariz, e será reavaliado. O clube providenciou uma máscara para o atleta, que já foi medicado e está em casa. Punições ainda estão sendo definidas. Num primeiro momento, havia um consenso por multa, mas a decisão final ainda não foi anunciada aos dois.

Mesmo com a possibilidade de utilizar uma máscara, Varela é visto como dúvida e passará por nova avaliação no Ninho do Urubu. Gerson machucou a mão, mas não se trata de nada grave. Só perde o jogo se sofrer alguma lesão no treino da manhã de quarta.

Erick Pulgar, que treinou com o grupo mais uma vez sem limitações, também foi relacionado. Somente um eventual desconforto de última hora pode tirá-lo do jogo.

BRIGA

A briga aconteceu no fim do treinamento desta terça. Depois de uma falta dura de Gerson em Varela, os dois bateram boca, e o uruguaio se projetou com o pé para frente e tentou acertar o meia, que esquivou e respondeu com um soco no nariz.

A troca de agressões seguiu por alguns segundos, e Varela ficou ensanguentado e com um corte na parte superior do nariz – posteriormente a fratura foi confirmada em ida a hospital na Zona Oeste. Médicos do Flamengo o atenderam tão logo que o conflito foi interrompido, e Gerson saiu caminhando pelo outro lado com a mão machucada.

GRÊMIO

Como gestor de grupo que é, Renato vai usar o mau momento do oponente carioca para mostrar aos seus jogadores que é possível tirar proveito da fragilidade emocional do adversário e ir em busca de uma virada histórica. Apesar de toda a cautela nos bastidores com o assunto.

Tanto nos discursos públicos quanto nos bastidores, a missão ainda é considerada muito difícil: reverter a derrota por 2 a 0 no jogo de ida fora de casa, em um Maracanã lotado. Mas o 2 a 1 diante do Fluminense, no domingo, deu uma injeção de ânimo para o grupo antes do confronto eliminatório.

Os motivos para a isso têm a ver menos com o próprio Grêmio do que com o Flamengo. O Rubro-Negro carioca vem de uma sequência ruim de resultados, com eliminação na Libertadores, e com notícias de distanciamento entre o técnico Jorge Sampaoli e o grupo de jogadores.

FICHA TÉCNICA

Local – Maracanã

Hora – 21h30

Juiz – Bráulio da Silva Machado (SC)

FLAMENGO

Matheus Cunha, Varela (Matheuzinho), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Victor Hugo, De Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol. Téc:. Jorge Sampaoli

GRÊMIO

Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Bitello e Ferreira; João Pedro Galvão e Suárez. Téc.: Renato Gaucho