Flamengo vence Grêmio, sobe para 3º no Brasileirão e alcança 10 jogos de invencibilidade

“Está difícil de parar os coringas do Flamengo “. O trecho do funk que bombou em 2019 pode ser usado em 2023. Isso porque, o Mais Querido venceu mais uma, desta vez contra o Grêmio, por 3 a 0, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Na partida deste domingo (11), no Maracanã, o Mengão subiu para a terceira posição da competição e, somando todas as competições, chegou à marca de 10 confrontos de invencibilidade. Os gols do duelo foram marcados por Everton Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique.