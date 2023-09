Fluminense domina, vence Olimpia e pega o Inter na semi da Libertadores

O Fluminense frustrou as chances do Olimpia, venceu com autoridade no Paraguai por 3 a 1 e está na semifinal da Libertadores. O Tricolor das Laranjeiras avançou com 5 a 1 no placar agregado.

John Kennedy e Cano, duas vezes, marcaram os gols que confirmaram a classificação, aos 24 minutos do primeiro tempo e aos 35′ e aos 47′ da segunda etapa, respectivamente. Zabala fez o dos paraguaios, pouco antes do intervalo, aos 44′.

O Flu vai enfrentar o Internacional na próxima fase — o Colorado decide o segundo jogo em casa por ter tido uma campanha melhor na fase de grupos. Os duelos da semi estão marcados para as semanas dos dias 27 de setembro e 4 de outubro.