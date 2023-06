Fogueira de São João: Seguro é acender longe da rede elétrica

Na próxima sexta-feira (23), noite de São João, é tradição acender fogueiras em todo o Nordeste. O gesto se repete no dia 28, quando as homenagens dirigidas a São Pedro encerram o ciclo junino. A Neoenergia Cosern relembra que, em paralelo ao aspecto cultural, é muito importante priorizar a segurança da população para prevenir acidentes com a rede elétrica.

De acordo com Marco Vinícius Guimarães, engenheiro eletricista responsável pelo Comitê de Segurança da Neoenergia Cosern, o planejamento, a montagem e o acendimento da fogueira devem ser baseados na localização da rede elétrica.

“Nunca devemos montar e acender fogueiras debaixo dos fios, pois o calor pode provocar a dilatação e até mesmo o rompimento dos cabos. Na cidade, as pessoas que acendem fogueiras devem sempre montá-las do lado oposto dos cabos da rede elétrica. No campo, a fogueira também nunca pode ser fonte de incêndio para a vegetação”, alerta Marco Vinícius.

Há outro ponto muito importante a ser observado é com relação aos enfeites juninos. Eles nunca devem ser amarrados nos postes da rede elétrica, pois o vento pode levá-los a tocar na fiação e provocar curto-circuito, sem contar o risco de quedas.