FORA DO AR: Em Guamaré, população reclama da ausência de sinal da TV DIGITAL

As redes sociais e os grupos de WhatsApp da cidade não perdoa. As reclamações são muitas referentes à ausência do sinal da TV DIGITAL a mais de 20 dias, e isto tem gerado insatisfações e reclamações.

Os moradores que se utilizam da antena externa, popularmente conhecida por “Antena pé de Pinto”, reclamam que os canais outrora disponibilizados estão todos fora do ar, e foram informados que não há previsão de retorno do sinal.

A área onde foi instalada a torre no conjunto Paulo Bento, é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Guamaré, porém os equipamentos de transmissão são de responsabilidade do Ministério das Comunicações.

Aqui pra gente…

Como é a classe baixa mais afetada com este problema causado com a ausência do sinal digital, será que por ventura alguém responsável do governo, já pelo menos buscou soluções ao informar o caso ao Ministério das Comunicações?

O que nos resta no momento é aguardar.