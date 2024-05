FORAGIDO ACUSADO DE ESTUPRAR E ENGRAVIDAR A FILHA ADOLESCENTE É PRESO NO INTERIOR DO RN

Policiais de João Câmara cumpriram um mandado de prisão de um homem acusado de estuprar e engravidar a filha adolescente, em um município da Região do Mato Grande. O crime ocorreu em 2022, e desde setembro de 2023, o homem encontrava-se foragido, escondido em uma fazenda na área rural da cidade, mas foi descoberto nesta terça-feira (28). Os policiais realizaram incursões a pé, de aproximadamente 10 km, em mata fechada para encontrá-lo.

Ainda conforme informações da equipe, os policiais conseguiram localizar a fazenda onde o acusado se escondia através de investigações. Ele contava com ampla rede de apoio dos familiares para escondê-lo, também afirmaram os agentes. Após a prisão, a Polícia Civil irá apurar o crime de favorecimento pessoal praticado proprietário do imóvel. O indivíduo será apresentado ao Poder Judiciário e encaminhado ao sistema prisional.

No intuito de resguardar a intimidade e a integridade emocional das vítimas, a Polícia Civil não forneceu detalhes como nomes das pessoas envolvidas e endereço. Mais de 15 policiais civis e militares, de forma integrada, participaram da operação.

A operação integrada contou com a participação de policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTO) do 14º Batalhão de Polícia Militar.