FORMAÇÃO QUALIFICA MERENDEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM GUAMARÉ

O Projeto Vale Sustentável vem capacitando diversos núcleos de pessoas ao longo de 11 anos que atua no Rio Grande do Norte. Entre os dias 20 a 22 de maio, a equipe técnica do projeto realizou o Curso de Educação Nutricional para 60 merendeiras e auxiliares de cozinha da rede municipal de ensino de Guamaré/RN.

Executado pela Associação Norte-Rio-Grandense de Engenheiros Agrônomos (ANEA), o Projeto Vale Sustentável acontece em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

A capacitação tem como objetivo incentivar o consumo consciente, a escolha por alimentos mais naturais e o cuidado com a saúde, tanto no ambiente escolar, como em casa. Francisca Edineide de Lima é merendeira na Escola Municipal Maria Madalena e contou o que aprendeu no curso. “Aprendi como manejar os alimentos e ficar atenta a quantidade de nutrientes que estamos ingerindo e a quantidade correta para cada pessoa”.

O Coordenador Geral do projeto, Elisângelo Fernandes, acompanhou a atividade e falou sobre a capacitação. “O curso de educação nutricional é uma iniciativa fundamental para garantir uma alimentação escolar mais saudável, segura e de qualidade. As merendeiras e auxiliares de cozinha têm um papel essencial no dia a dia das escolas, e essa capacitação valoriza o trabalho que elas já realizam com tanto cuidado, além de oferecer novos conhecimentos sobre boas práticas de higiene, preparo adequado dos alimentos e a importância de uma alimentação equilibrada para o desenvolvimento das crianças. Investir nessa formação é investir na saúde e no futuro dos nossos alunos.”

