FREEZER PEGA FOGO E CAUSA INCÊNDIO NO MERCADINHO DE JUNIOR EM SALINA DA CRUZ

Um susto abalou os moradores da comunidade de Salina da Cruz na madrugada de hoje (18), Um incêndio de grandes proporções atingiu o ‘Mercadinho Negreiros’, mas conhecido por Mercadinho de Junior, localizado na rua principal do distrito, causando prejuízos e danos materiais irreparáveis ao estabelecimento.

De acordo com informações preliminares, o fogo teria iniciado após um curto-circuito em um Freezer, se alastrando rapidamente para as prateleiras com produtos. Felizmente, não houve feridos no incidente, e a estrutura física do prédio não foi comprometida.

A Policia Militar, a Guarda Municipal e Defesa Civil, foram acionadas ainda pela madrugada por populares, que de imediato chegaram ao local. Um carro pipa foi usado para conter as chamas, a equipe agiu com rapidez e eficiência, conseguindo controlar o fogo e evitar que se espalhasse para outros imóveis.

O incêndio causou danos significativos ao mercadinho, equipamentos foram completamente destruídos, e quase todos os produtos foram danificados ou perdidos. Muitos populares se encontram na frente do estabelecimento comercial observando o trabalho das forças de segurança para conter o incêndio, muita fumaça no local.

Aguarde mais informações

