FUNCERN DIVULGA EDITAL PARA O CONCURSO PÚBLICO DE AFONSO BEZERRA, ASSU, FERNANDO PEDROZA, ITAJÁ, MACAU E PENDÊNCIAS

A FUNCERN tornou público o lançamento do Edital Nº 001/2024, correspondente ao Concurso Público da Associação dos Municipios da Região Central e Vale do Açu Potiguar – AMCEVALE, com vagas destinadas as PREFEITURAS MUNICIPAIS DE AFONSO BEZERRA, ASSU, FERNANDO PEDROZA, ITAJÁ, MACAU E PENDÊNCIAS. O Concurso será coordenado e acompanhado por Comissão para Realização de Concurso Público, a ser designada pelos Prefeitos Municipais, através de portaria, composta por membros das Prefeituras, e será executado pela FUNCERN.

Ao todo o certame oferta mais de 500 vagas distribuídas em 143 cargos de níveis fundamental, médio e superior, com vencimento de até R$ 7.500,00 reais. Os cargos de provimento, objeto do presente Concurso, são os constantes do Anexo I deste Edital, que indicam o número de vagas, remunerações, requisitos, atribuições e cargas horárias.

Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 70,00 (setenta reais) para os cargos de Nível Fundamental, R$ 90,00 (noventa reais) para os cargos de Nível Médio e de R$ 110,00 (cento e dez reais) para os cargos de Nível Superior, a ser paga exclusivamente mediante boleto bancário ou Chave Pix emitida no ato da inscrição, não se admitindo, em qualquer hipótese, a devolução do valor pago.

As dúvidas relativas ao Processo deverão ser encaminhadas exclusivamente através do e-mail: [email protected]

MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA / RN: Professor Pedagogo (18); Professor Pedagogo – Anos Iniciais (12); Professor de Língua Portuguesa (1); Professor de Matemática (2); Professor de Educação Física (2); Professor de Língua Inglesa (2); Professor de Ciências Biológicas (2); Professor de História (1).

MUNICÍPIO DE ASSU / RN: Professor I – Matriz II (76); Professor I – Matriz II – Escola Municipal Mateus da Rocha (2); Professor II – Matriz I (2); Professor II – Matriz I – Matemática (4); Professor II – Matriz I – Ciências (7); Professor II – Matriz I – Ciências – Geografia (4); Professor II – Matriz I – Ciências – Artes (4); Professor II – Matriz I – Ciências – Educação Física (1); Arquiteto (1); Engenheiro Civil (2); Assistente de Serviços Operacionais (11).

MUNICÍPIO DE FERNANDO PEDROZA / RN: Agente Administrativo (10); Agente Comunitário de Saúde (2); Agente de Combate às Endemias (2); Agente de Contratação (2); Agente de Fiscalização Sanitária (2); Agente de Fiscalização Tributária (1); Arquivista (1); Assistente Social (4); Contador (2) Controlador (1); Dentista (2); Educador Físico (1); Enfermeiro (3); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (2); Engenheiro de Computação (1); Farmacêutico Bioquímico (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Jornalista (1); Médico Clínico Geral (1); Médico do Trabalho (1); Médico Plantonista (4); Médico Veterinário (1); Neuropsicopedagogo (1); Nutricionista (2); Ouvidor (1); Procurador (2); Professor do Ensino Fundamental – Anos Finais – Artes (1); Professor de Ensino Fundamental – Anos Finais – Ciências (1); Professor de Ensino Fundamental – Anos Finais – Educação Física (1); Professor de Ensino Fundamental – Anos Finais – Matemática (1); Psicólogo (4); Secretário Escolar (1); Técnico Agrícola (1); Técnico em Enfermagem (2); Técnico em Saúde Bucal (2); Técnico em Informática (1); Zootecnista (1);

MUNICÍPIO DE ITAJÁ /RN: Agente Fiscal (2); Agente Fiscal Ambiental (1); Operador de Máquinas (1); Motorista – Categoria D (1); Assistente Social (2); Psicólogo (2); Nutricionista (1); Agente Fiscal Sanitária (1); Enfermeiro (1); Professor Ensino Fundamental I – Creche Ao 5º Ano (10); Professor Ensino Fundamental II – Português (1); Professor Ensino Fundamental II – Matemática (1); Professor Ensino Fundamental II- Ciências (1); Professor Ensino Fundamental II – História (1); Professor Ensino Fundamental II – Geografia (1); Professor Ensino Fundamental II – Inglês (1); Professor Ensino Fundamental II – Artes (1); Professor Ensino Fundamental II – Educação Física (1).

MUNICÍPIO DE MACAU /RN: Assistente Social (2); Fonoaudiólogo (2); Professor de Artes (2); Professor Polivalente (35); Professor de Ciências; Professor de Educação Física; Professor de Ensino Religioso (1); Professor de Geografia; Professor de História; Professor de Língua Inglesa; Professor de Língua Portuguesa; Professor de Matemática; Psicólogo (2); Psicopedagogo (2); Psicopedagogo Institucional (2); Psicopedagogo Clínico (2); Terapeuta Ocupacional (2); Agente de Combate às Endemias; Motorista.

MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS /RN: Advogado (1); Agente Administrativo (8); Agente Comunitário de Saúde (10); Agente de Combate às Endemias (13); Agente de Vigilância Sanitária (2); Agente Fiscal de Tributo (1); Almoxarife (1); Analista de Controle Interno (2); Analista de Orçamento (1); Arquiteto (1); Arquivista (1); Assistente Social (7); Auditor Fiscal (1); Auxiliar de Recursos Humanos (2); Auxiliar de Saúde Bucal (6); Bibliotecário (1); Biomédico (1); Contador (1); Educador Físico (2); Enfermeiro (11); Engenheiro Agrônomo (1); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (2); Farmacêutico (1); Fiscal de Obras (1); Fiscal de Postura (1); Fisioterapeuta (4); Fonoaudiólogo (2); Médico (6); Médico Veterinário (2); Nutricionista (4); Odontólogo (6); Orientador Social (6); Ouvidor (1); Professor de Artes (1); Professor de Ciências (4); Professor de Educação Física (2); Professor de Educação Infantil (8); Professor de Geografia (1); Professor de Matemática (4); Professor de Religião (1); Professor de Artes Visuais (1); Professor de Língua Inglesa (1); Psicólogo (5); Recepcionista (10); Suporte Pedagógico (9); Técnico em Enfermagem (15); Técnico em Informática (1); Técnico de Laboratório (2); Técnico de Nível Médio Socioassistencial (2); Técnico em Cadastro Imobiliário (1); Técnico em Edificações (1); Técnico em Raio-X (2); Terapeuta Ocupacional (1); Zootecnista (1).

Os candidatos deverão realizar a inscrição exclusivamente pela internet, através do site da FUNCERN, entre os dias 28 de fevereiro de 2024 a 20 de março de 2024.

O candidato pode solicitar a taxa de isenção entre os dias 7 e 8 de março de 2024.

Os candidatos serão avaliados mediante prova escrita objetiva prevista para ser aplicada no dia 7 de abril de 2024 e prova de títulos nos dias 19 e 20 de abril de 2024.

Segundo o edital, o conteúdo programático para a avaliação escrita objetiva apresenta questões de língua portuguesa, didática, informática, matemática e conhecimentos específicos.

O prazo de validade deste Concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por mais dois anos