GALINHOS: AÇÃO DE LIMPEZA DE RIO RECOLHE 1 TONELADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Atividade foi realizada pelo Projeto Vale Sustentável, dentro da programação da Semana do Meio Ambiente

Nesta terça-feira (04), a equipe técnica do projeto Vale Sustentável reuniu 37 pessoas na Península de Galinhos, no Rio Grande do Norte, para realizar a limpeza do rio Aratuá e da praia local. Estudantes, escoteiros, moradores e órgãos públicos recolheram 1 tonelada de resíduos sólidos. A ação realizada pelo Projeto Vale Sustentável é executada pela Associação Norte-Rio-Grandense de Engenheiros Agrônomos – ANEA/RN, em parceria com a Petrobras.

O Vale Sustentável tem um compromisso com a sociedade, auxiliando na limpeza dos rios, das praias e dos manguezais, bem como na preservação do meio ambiente, através de ações educativas que promovem a conscientização da população em relação ao cuidados que devemos ter na preservação desses importantes recursos naturais.

Ao longo da extensão da praia e do rio, a população local encontrou diversos utensílios como garrafas pet, vidros, tecidos, litros de bebidas alcoólicas, sacolas plásticas, embalagens de salgados, tênis, entre outros itens. Acompanhando a atividade de perto, o técnico Luciano Bezerra, destaca a importância da consciência coletiva.

“É fundamental envolver a primeira infância nestas ações, pois as crianças tem o poder de mudar esta realidade que vemos ao longo do leito do rio. Todos e quaisquer resíduos sólidos produzidos pelo homem têm uma destinação correta, somos nós os responsáveis por executá-la. É satisfatório ver a desenvoltura de cada criança nesta missão que é conservar ou restaurar o meio ambiente”, disse.

Fica a cargo da gestão municipal realizar o descarte correto dos 1000 quilos de resíduos sólidos recolhidos na ação que contou com a parceria das secretárias de Meio Ambiente, Educação, Urbanismo, Desenvolvimento e Saúde.

O projeto Vale Sustentável é uma realização da @anearnoficial em parceria com @petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

Fotos: Jaqueline Barbosa