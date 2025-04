GALINHOS CONQUISTA EMENDA DE R$ 1 MILHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA CLÍNICA DE SAÚDE

O município de Galinhos acaba de garantir uma importante conquista na área da saúde. Em reunião realizada nesta terça-feira, 1º de abril, em Brasília, o prefeito Hudson Matias assegurou uma emenda especial no valor de R$ 1 milhão, destinada pelo senador Styvenson Valentim. O recurso será utilizado na construção de uma nova unidade de saúde no município.

A nova clínica será implantada no terreno onde funcionava a antiga lavanderia municipal. A previsão é que a obra seja iniciada no segundo semestre deste ano e contemple uma estrutura moderna, com a proposta de ampliar o número de especialidades médicas oferecidas à população.

“Graças a Deus e ao apoio do nosso senador, vamos transformar aquele espaço em uma grande unidade de saúde. Nosso objetivo é garantir um atendimento cada vez melhor para os nossos ulissos”, afirmou Hudson, agradecendo pela parceria.

Atualmente, Galinhos conta com quatro unidades de saúde em funcionamento: o Centro Clínico Lourival Alves Pereira, no Centro da cidade; a UBS de Galos; a UBS Antônio Pedro de Lima, no Assentamento Pirangi, com atendimento 24 horas; e a Unidade Integrada de Saúde Jardelina do Vale Pereira, também com funcionamento 24h no Centro. A nova clínica chega para reforçar ainda mais a rede municipal de saúde.

Assecom/PMG