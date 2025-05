GALINHOS CONQUISTA TÍTULOS DE TERRA PARA MORADORES DO ASSENTAMENTO PIRANGI APÓS QUASE TRÊS DÉCADAS DE LUTA

Em um momento histórico para o município de Galinhos, a Prefeitura anunciou um avanço significativo na regularização fundiária do Assentamento Pirangi. Após quase 30 anos de espera, os moradores da comunidade estão próximos de receber os títulos definitivos de suas terras — uma conquista construída com muita luta e união.

A notícia foi comemorada na manhã deste terça-feira, durante a visita do superintendente do INCRA, Adans Santiago, ao município, acompanhado por lideranças locais e parceiros que apoiaram a causa ao longo dos anos. O prefeito Hudson Matias destacou a importância da parceria com o Governo Federal e o apoio técnico recebido para concretizar esse sonho antigo.

“Hoje estamos dando mais um passo importantíssimo rumo à titulação de terras do nosso querido Assentamento Pirangi. Essa é uma conquista que muitos gestores tentaram alcançar, e agora, com fé em Deus, está prestes a se tornar realidade. É um motivo de honra e glória para o nosso povo”, declarou Hudson.

O superintendente do INCRA também emocionou-se ao lembrar que participou dos primeiros cadastros das famílias há cerca de 30 anos e que, agora, vê o processo se concretizando com a formalização dos documentos e encaminhamento das escrituras ao cartório. “Esse é um marco na história da comunidade. Os assentados passam a ter, de fato e de direito, a posse das suas terras.”

A titulação garante segurança jurídica aos moradores, fortalece o vínculo com a terra e abre caminho para novos investimentos em infraestrutura, agricultura e desenvolvimento social.

Assecom/PMG

