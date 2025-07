GALINHOS É DESTAQUE ESTADUAL COM O PRÊMIO POTIGUAR ESCOLA ALFABETIZADORA

A educação de Galinhos tem mais um motivo para comemorar. A Escola Municipal Lírio do Vale foi reconhecida com o Prêmio Potiguar Escola Alfabetizadora, uma importante conquista que celebra o compromisso do município com a alfabetização de qualidade nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

O prêmio é concedido pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte (SEEC) em parceria com a UNDIME-RN, e será entregue durante o 4º Seminário Estadual Pró-Alfa RN, que acontece no próximo dia 15 de julho, em Natal. A iniciativa reconhece escolas públicas que se destacaram nos indicadores do SIMAIS ALFA, sistema de avaliação que mede o desempenho da alfabetização em todo o território potiguar.

A Escola Municipal Lírio do Vale foi uma das instituições contempladas entre dezenas de escolas selecionadas em todo o estado. A premiação considera critérios como desempenho de aprendizagem, avanços obtidos e redução de desigualdades educacionais, além do número de estudantes matriculados no 2º ano do Ensino Fundamental.

A Prefeitura de Galinhos, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, reforça que educação é prioridade e motivo de orgulho.

“Essa conquista é o reflexo do trabalho sério, afetuoso e comprometido de toda a rede municipal de ensino. Parabenizamos os professores, estudantes, gestores e toda a comunidade escolar da Lírio do Vale por fazerem da alfabetização uma ferramenta real de transformação social”, afirmou a secretária de Educação Giselle Moreira.

Compromisso com a educação

Além do prêmio estadual, Galinhos também foi contemplado com o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização – categoria Bronze, concedido a municípios que têm se destacado nos esforços coletivos para garantir o direito de todas as crianças à alfabetização na idade certa.

A participação no seminário, que contará com a presença de autoridades estaduais, municipais e representantes do MEC, será um momento de celebração, mas também de alinhamento de metas para os próximos anos.

Assecom/PMG

