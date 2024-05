GALINHOS MARCOU PRESENÇA NA 10ª EDIÇÃO DA FEMPTUR

A Prefeitura de Galinhos, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, marcou presença no 15º Fórum de Turismo do RN e da 10ª Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN (FEMPTUR) que ocorreu na ultima sexta-feira (26) e sábado (27), no Centro de Convenções em Natal – RN.

Neste ano, o estande montado pela prefeitura de Galinhos teve como objetivo compartilhar toda a experiência dos encantos da única península do RN. Foi uma vivência espetacular e uma oportunidade enriquecedora de promover o que Galinhos tem a oferecer como destino turístico do Rio Grande do Norte.

A FEMPTUR é considerado o maior evento de turismo do Rio Grande do Norte. Nesta edição participaram cerca de 60 municípios com exposição de viagens, passeios, artesanato, gastronomia, cultura, história e produtos da agricultura familiar.

No Stand marcou presença o Prefeito Francinaldo Cruz, Hudson Matias, secretários de governo, e o público em geral, que se encantaram com as belezas da cidade de Galinhos apresentado na feira.

Este ano em que se comemora 10 anos da Feira, foi registrado um grande público. A entrada foi gratuita.