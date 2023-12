Galinhos: Prefeito Irmão Naldo declara seu apoio a Hudson Matias

Em noite de encontro das lideranças políticas de Galinhos, realizada na última segunda-feira (11), o prefeito Francinaldo Cruz, mas conhecido por Irmão Naldo, declarou publicamente seu apoio para Hudson Matias nas eleições do próximo ano.

Compromisso fechado perante uma plateia com 9 vereadores da cidade, e mais de 100 lideranças. O nome de Hudson foi aprovado por unanimidade pelo o grupo politico do prefeito.

Por sua vez, Hudson agradeceu ao prefeito, aos vereadores, as lideranças politicas e o publico presente. Ele disse que: “estou pronto para trabalhar por Galinhos, e fazer com que a cidade continue a crescer em todos os setores com rumo e prumo”. Comentou.

Blog Galinhos Em Dia