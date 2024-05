GALINHOS: PREFEITURA PROMOVE CAMINHADA ALUSIVA A CAMPANHA MAIO LARANJA

Dando Continuidade às atividades desenvolvidas em prol do maio laranja, foi promovida pela Prefeitura de Galinhos, através das secretarias envolvidas, uma caminhada com as escolas, Nuca, crianças e adolescentes integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município.

O intuito foi de apresentar para a sociedade o que se é trabalhado em prol da campanha para conscientização em relação ao importante tema. O evento contou com o apoio das secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde.

O lema da campanha é “Faça Bonito! Proteja nossas crianças e adolescentes”, criada no intuito de chamar a sociedade para assumir a responsabilidade na proteção de crianças e adolescentes das diversas violências sexuais.