GALINHOS: SECRETARIA DE SAÚDE INFORMA SOBRE A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO SISTEMA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES

A Prefeitura de Galinhos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa à população que o sistema de agendamento de consultas, exames e alguns procedimentos eletivos estão temporariamente suspensos.

A interrupção ocorre por motivos alheios à gestão municipal, em decorrência de um impasse judicial entre o Governo do Estado e a empresa responsável pelo sistema informatizado de marcações, que atende a todos os municípios do Rio Grande do Norte por meio do Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte (COPIRN).

Destacamos que não se trata de um problema exclusivo de Galinhos, mas sim de uma falha que atinge diversas cidades do estado. Embora o Consórcio já tenha obtido uma decisão judicial favorável à retomada dos serviços, a empresa envolvida retirou o sistema do ar, dificultando o restabelecimento imediato do atendimento.

A Secretaria Municipal de Saúde está acompanhando de perto a situação e tomando todas as medidas cabíveis para garantir que o serviço seja normalizado o mais breve possível.

Contamos com a compreensão da população e reafirmamos nosso compromisso com a transparência, a responsabilidade e o bem-estar de todos os galinhenses.

Assecom/PMG

Post Views: 99