GESTÃO 2025/2027: CONHEÇA OS MEMBROS QUE COMPÕEM A NOVA GESTÃO DO MPRN

O procurador-geral de Justiça (PGJ) Glaucio Pinto Garcia tomou posse no cargo na quarta-feira (18). Com ele, também assume uma nova equipe de membros que vão assessorar a gestão do Ministério Público do RN pelos próximos dois anos.

Veja a lista dos membros que compõem a gestão 2025/2027 do MPRN:

Glaucio Pinto Garcia – Procurador-Geral de Justiça

Juliana Limeira Teixeira – Procuradora-Geral de Justiça Adjunta

Leonardo Dantas Nagashima – Chefe de Gabinete e coordenador do Lopp

João Vicente Silva de Vasconcelos Leite – Coordenador da CJAD

Giovanni Rosado Diógenes Paiva – Coordenador da CJUD e do Núcleo Recursal

Ana Jovina de Oliveira Ferreira – Promotora assessora da CJUD e coordenadora do NAMVID

Lara Maia Teixeira Morais – Promotora assessora da CJUD

Márcio Cardoso Santos – Promotor Assessor da CJUD

André Nilton Rodrigues de Oliveira – Membro Auxiliar do Núcleo Recursal

Marcelo de Oliveira Santos – Membro Auxiliar do Núcleo Recursal

Mariano Paganini Lauria – Coordenador do Gaeco e do GSI

Patrícia Antunes Martins – Membro Auxiliar do Gaeco

Tiffany Mourão Cavalari – Membro Auxiliar do Gaeco

Tatianne Sabrine de Lima Barbosa Brito – Membro Auxiliar do Gaeco

Victor Hugo De Freitas Leite – Coordenador do Gaeco do Oeste

Flávio Nunes da Silva – Coordenador do Gaeco do Seridó

Augusto Carlos Rocha de Lima – Coordenador do LAB-LD

Érica Verícia Canuto de Oliveira Veras – Coordenadora do CEAF

Sasha Alves do Amaral – Coordenador do Caop Infância, Juventude e Família, e do NUAIJ

Luciana Maria Maciel Cavalcanti Ferreira de Melo – Coordenadora do Caop Saúde

Marcella Pereira da Nóbrega – Coordenadora do Caop Cidadania

Guglielmo Marconi Soares de Castro – Coordenador do Caop Inclusão

Kaline Cristina Dantas Pinto de Andrade – Coordenadora do Caop Meio Ambiente

Flávio Sérgio de Souza Pontes Filho – Coordenador do Caop Patrimônio Público

Dalila Rocha de Melo – Coordenadora do Caop Criminal

Vinícius Lins Leão Lima – Coordenador do NUAVV

Sérgio Luiz de Sena – Coordenador do NAMIT

Luiz Eduardo Marinho Costa- Coordenador do NAJ

MPRN

Post Views: 110